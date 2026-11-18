У Сан-Франциско, США, колишній генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг може висунути двох кандидатів до ради директорів компанії на щорічних зборах акціонерів. Як повідомляє Channel NewsAsia, таке право випливає з корпоративних документів і матеріалів для акціонерів.

За правилами Nvidia, акціонер або група акціонерів можуть висувати кандидатів для включення до проксі-матеріалів і голосування на щорічних зборах, якщо володіють більш ніж 3% голосів упродовж щонайменше трьох років. Щорічні збори компанії зазвичай відбуваються у червні.

Частка Хуанга

Хуанг і пов'язані з ним структури, за даними LSEG, понад три роки володіють більш ніж 3% акцій Nvidia. Нині йому належить приблизно 3,5% компанії.

Він може висувати кандидатів, які відповідатимуть вимогам до незалежних членів ради директорів. Водночас висунення не гарантує їм місць у раді: кандидатів мають підтримати акціонери під час голосування.

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Nvidia також може не включити номінанта до бюлетеня, якщо ця людина порушила статут або внутрішні правила компанії.

Розслідування та можливе повернення

8 листопада рада директорів Nvidia повідомила про початок розслідування на тлі публікацій, у яких ішлося, що Хуанг міг бути ціллю діяльності іноземної розвідки. Reuters не зміг встановити, чи порушувала поведінка Хуанга статут або внутрішні правила компанії.

Після відставки Хуанга минулого тижня деякі керівники, працівники та інвестори виступали за його повернення на посаду. Хуанг заявив, що для нього було б честю знову очолити Nvidia, якщо рада директорів визнає це найкращим рішенням для акціонерів і працівників. Водночас троє обізнаних із ситуацією людей повідомили Reuters, що рада не розглядала його поновлення на посаді.

Після закриття торгів у вівторок Nvidia спрогнозувала квартальний виторг, вищий за очікування Волл-стріт.

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