Колишній генпрокурор Мандельбліт наказав зупинити прослуховування — Jerusalem Post

У Єрусалимі колишній генеральний прокурор Ізраїлю Авіхай Мандельбліт заявив на судовому процесі щодо прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, що наказав припинити прослуховування його соратника Натана Ешеля. За даними Jerusalem Post, Мандельбліт вважав, що слідчі мали заздалегідь отримати його дозвіл на таку операцію.

Прослуховування без погодження

Мандельбліт давав свідчення в Єрусалимському окружному суді шостий день. Він пояснив, що поліція мала судовий ордер на прослуховування, однак про операцію йому попередньо не повідомили. За словами колишнього генпрокурора, прослуховування людини, яка займалася особистими, політичними та дипломатичними справами Нетаньягу, могло призвести до запису чутливих розмов.

Дізнавшись про операцію, Мандельбліт, за його словами, був «дуже розгніваний» і розпорядився зупинити стеження. Він не зміг пригадати, чи містили перехоплені розмови конкретні політичні матеріали.

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Позиції захисту та обвинувачення

Адвокат Нетаньягу Аміт Хадад стверджував, що справжньою ціллю прослуховування був прем’єр-міністр, а Ешель став способом слухати його розмови. Прокурорка Керен Цвіран заперечила: за її словами, ордер стосувався підозр щодо самого Ешеля, а згадки про Нетаньягу не означають, що всі зазначені в документі можливі правопорушення стосувалися прем’єра.

Під час допиту також порушили питання про межі дозволів Мандельбліта на слідчі дії. Він заявив, що санкціонував напрями розслідування, але не вимагав погоджувати з ним кожну окрему дію поліції.

Хадад окремо запитував про початковий етап справи №1000, яка стосується дорогих подарунків, нібито отриманих Нетаньягу від заможних бізнесменів. Прем’єра у цій справі обвинувачують у шахрайстві та зловживанні довірою, він заперечує провину. Адвокат припустив, що слідчі могли вийти за межі дозволу під час перевірки квартири, пов’язаної з бізнесменом Джеймсом Пекером, та подарунків від Арнона Мільчана. Мандельбліт відповів, що не пам’ятає детальних вказівок, про які йшлося, і не пригадує, щоб слідчі діяли всупереч таким обмеженням.

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