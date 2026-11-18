Колишній глава Nvidia Дженсен Хуанг погодився дати свідчення в банківському комітеті Сенату США. Голова комітету, сенатор-республіканець від Південної Кароліни Тім Скотт, заявив, що розраховує провести слухання до Різдва.

Слухання у Сенаті та Палаті представників

За даними UPI, свідчити також погодився міністр торгівлі США Говард Латнік. Про це стало відомо наступного дня після згоди Хуанга виступити 1 грудня перед трьома комітетами Палати представників.

У Палаті представників Хуанга мають розпитати про можливе шпигунство Китаю та можливі порушення американських правил експорту передових напівпровідників.

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Заяви щодо Megaspeed

UPI також повідомило, що Хуанг минулого тижня залишив Nvidia після оприлюднення інформації про два його позашлюбні зв’язки. За даними агентства, одна з жінок, Еліс Хуанг, підозрюється у шпигунстві на користь Китаю.

Скотт заявив CNBC, що хоче з’ясувати, чи вплинули згадані стосунки на контроль Nvidia за доступом до найсучасніших чипів. Він також сказав, що Латніка й Міністерство торгівлі США ще в березні попереджали про ймовірну допомогу сінгапурської компанії Megaspeed Китаю в отриманні передових напівпровідників.

За словами Скотта, Еліс Хуанг була керівницею Megaspeed, а саму компанію слід було внести до переліку іноземних урядів, компаній і осіб, щодо яких діють торговельні обмеження США.

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