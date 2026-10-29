Колишній менеджер Takenaka визнав обвинувачення у справі Expo в Осаці — The Japan Times

У Японії колишній менеджер великої будівельної компанії Takenaka Тацумі Каваї визнав обвинувачення у зловживанні довірою у справі про завищення рахунків за роботи, пов’язані зі Всесвітньою виставкою Expo 2025 в Осаці. Про це повідомляє The Japan Times.

Перше слухання у справі

61-річний Каваї підтвердив висунуті проти нього обвинувачення під час першого слухання в окружному суді Осаки. Його обвинувачують у завданні фінансової шкоди компанії Takenaka, яка базується в Осаці.

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Завищення витрат

Згідно з обвинувальним актом та іншими даними, Каваї нібито діяв у змові з керівником будівельної компанії з префектури Нара. За версією слідства, у період із лютого до червня 2025 року вони завищували витрати на тимчасовий офіс на території Expo.

Як повідомили слідчі джерела, частину завищеної суми, ймовірно, використали для ремонту помешкання Каваї в місті Нара та кафе, яким керують його родичі. За оцінкою цих джерел, збитки Takenaka становили 13,6 млн єн.

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