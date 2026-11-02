Колишній операційний директор Bosasa Анджело Агріцці заявив, що має намір оскаржити рішення Високого суду Гаутенгу в Преторії, ПАР, про стягнення з нього 1 666 582 825,73 рандів. Він стверджує, що не має коштів для виконання рішення, а сума значно перевищує гроші, які він особисто отримав від діяльності в Bosasa.

Як повідомляє Daily Maverick, суд зобов’язав Агріцці сплатити цю суму з відсотками, що нараховуються від 29 жовтня 2026 року до повного розрахунку. Агріцці, який нині живе в Італії разом із родиною, сказав, що був працівником Bosasa, а не директором чи акціонером компанії, тому ставить під сумнів покладення на нього такої відповідальності.

Аргументи для апеляції

Агріцці повідомив, що подасть заяву про дозвіл на апеляцію. Він не заперечує свого засудження: у листопаді 2025 року в межах угоди зі стороною обвинувачення він визнав провину за трьома епізодами корупції та одним епізодом відмивання грошей, пов’язаними з його роботою в Bosasa.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Його аргументація зосереджена на різниці між сумою, яку він, за його твердженням, особисто отримав, і вартістю контрактів, наданих Bosasa Департаментом виправних служб ПАР. Агріцці послався на оцінку майна, яке може бути реалізоване, у 26,75 млн рандів. Він також заперечив висновок про приховування активів в Італії, заявивши, що органам влади було відомо про це майно, оскільки раніше воно слугувало заставою.

Висновки суду

Суддя Мокхіне Мосопа в рішенні від 29 жовтня відхилив аргумент, за яким відповідальність Агріцці мала обмежуватися лише коштами, які він особисто привласнив. Суд встановив, що Агріцці діяв спільно з іншими керівниками Bosasa в корупційній схемі, яку понад два десятиліття використовували для отримання державних контрактів приблизно на 2,37 млрд рандів.

За висновками суду, у 2000–2016 роках для отримання державного бізнесу було сплачено близько 75,7 млн рандів хабарів. Суд також дійшов висновку, що Агріцці не надав повної інформації про свої фінанси та майно, зокрема активи в Італії. Національна прокуратура ПАР привітала рішення, заявивши, що кримінальне правосуддя має передбачати не лише вироки, а й стягнення фінансових вигод, отриманих від злочинної діяльності.

Читай нас у