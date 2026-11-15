Колишній прем’єр Беннет закликав тиснути на ультраортодоксів — Jerusalem Post

В Ізраїлі колишній прем’єр-міністр і лідер партії B’Yachad Нафталі Беннет у закритих розмовах закликав блок на чолі з Гаді Айзенкотом не вмовляти ультраортодоксальні партії увійти до майбутньої коаліції, а чинити на них політичний тиск. Про це Jerusalem Post повідомляє з посиланням на Walla.

Тиск замість поступок

За даними Walla, Беннет вважає, що ультраортодоксальним партіям слід показати, що вони можуть втратити, якщо залишаться поза урядом. Він закликав просувати ініціативу «Альянс тих, хто служить», аби спонукати ці партії приєднатися до коаліції через побоювання наслідків перебування в опозиції.

Виборча кампанія Беннета значною мірою була побудована навколо цієї ініціативи та обіцянки змінити державні пріоритети щодо людей, які служать в Армії оборони Ізраїлю. Водночас він публічно не уточнював, чи готовий увійти до уряду разом з ультраортодоксальними партіями.

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Переговори про уряд

За інформацією Walla, Беннет ще не визначився, який варіант коаліції підтримує: уряд, що спиратиметься на підтримку арабських партій, або коаліцію за участю ультраортодоксальних сил, яка потребуватиме компромісів щодо військового призову.

Напередодні присяги Кнесету Беннет уперше публічно прокоментував переговори про формування уряду. У голосовому повідомленні партійним активістам він заявив, що робить усе можливе, аби допомогти лідеру партії Yashar Гаді Айзенкоту сформувати сіоністський уряд національного оновлення та домогтися змін для тих, хто служить. Він також сказав, що резервістам потрібні люди, які розділять із ними цей тягар.

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