Колишній президент Зума виступить на мітингу після хвороби — TimesLIVE

Колишній президент ПАР і лідер партії MK Джейкоб Зума має стати головним промовцем на масовому партійному мітингу в Квамашу, на північ від Дурбана. Це буде його перша публічна поява після хвороби, повідомляє TimesLIVE.

Мітинг у Квамашу

Захід планують провести на стадіоні Princess Magogo Stadium у Квамашу. Партія MK назвала мітинг «Sithatha Omasipala: We Are Taking Municipalities», що означає «Ми беремо муніципалітети».

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Контекст у партії MK

Зума є колишнім президентом Південно-Африканської Республіки та очолює партію MK. У підзаголовку матеріалу TimesLIVE зазначається, що звільнений генеральний секретар партії змальовує Зуму як літнього лідера, яким маніпулюють нещирі підлеглі.

Водночас доступний опис матеріалу не містить деталей про перебіг хвороби Зуми, дату проведення мітингу чи зміст його майбутнього виступу. TimesLIVE вказує лише, що він буде головним спікером зібрання.

Читай нас у