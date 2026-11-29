У США страхова компанія EquiTrust Life Insurance, якою раніше володів баскетболіст Меджик Джонсон, спрямувала $12,3 млрд у підприємства, контрольовані або пов’язані з власником бейсбольного клубу Los Angeles Dodgers Марком Волтером. Позики таким компаніям зрештою становили близько третини активів EquiTrust, повідомляє Fortune із посиланням на The Wall Street Journal.

Інвестиції страхових компаній

За даними видання, EquiTrust та пов’язана з нею Heritage Life Insurance загалом спрямували понад $19 млрд у бізнеси, пов’язані з Волтером. The Wall Street Journal зазначає, що ці інвестиції мають схожість із кредитуванням пов’язаних сторін, яке федеральні слідчі вивчають у страхових компаніях самого Волтера.

Волтер, який також є виконавчим директором Guggenheim Partners, запросив Джонсона інвестувати в EquiTrust у 2015 році. Активи страховика за час володіння Джонсона більш ніж подвоїлися, а сам він отримав приблизно $234 млн дивідендів. До 2025 року Джонсон продав страховика компанії Amistad Financial, проте зберіг інвестицію в цьому бізнесі.

Bloomberg раніше повідомляв, що Amistad Financial, де Джонсон входить до ради директорів і є міноритарним акціонером, у березні—червні 2026 року також надавала кредити компаніям та посередникам, пов’язаним із Волтером. Ні Джонсона, ні EquiTrust не звинувачували у протиправних діях.

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Розслідування щодо страхових компаній Волтера

Федеральні прокурори в Мангеттені та Комісія з цінних паперів і бірж США перевіряють, чи не класифікували страхові компанії Волтера інвестиції в афілійований бізнес як незалежні угоди, які мали бути розкриті регуляторам. Розслідування стосується Delaware Life Insurance та Clear Spring Life and Annuity.

Обидві компанії отримали повістки великого журі присяжних у лютому. Внутрішня перевірка, за даними регуляторних документів, виявила, що понад $20 млрд позик та інвестицій слід було визначити як операції з афілійованими сторонами, повідомляла The New York Times.

19 листопада страховий регулятор штату Делавер заявив, що проводить власне розслідування разом із федеральними органами, зокрема Комісією з цінних паперів і бірж. Холдингова компанія Волтера TWG Global заперечує порушення та заявляє, що діяла добросовісно. Волтеру та його компаніям не висували кримінальних обвинувачень.

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