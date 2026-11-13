Колишнього футболіста Девіда Бекхема введуть до Зали слави футболу США — BBC Sport

Колишнього півзахисника «Манчестер Юнайтед» і збірної Англії Девіда Бекхема введуть до Національної зали слави футболу США у складі класу 2027 року. Церемонія відбудеться 16 квітня 2027 року у Фріско, штат Техас.

Внесок у розвиток MLS

Як повідомляє BBC Sport, Бекхем дізнався про обрання за ветеранським голосуванням під час зустрічі ради керівників MLS у четвер. Він назвав свій час у США неймовірною подорожжю та сказав, що прагне ще довго розвивати лігу й футбол у країні.

У 2007 році Бекхем перейшов із мадридського «Реала» до «Лос-Анджелес Гелаксі», підписавши п’ятирічний контракт. За шість сезонів у клубі він провів 124 матчі в усіх турнірах, забив 20 голів і двічі вигравав Кубок MLS та Supporters’ Shield. У 2009 і 2010 роках футболіст також мав два орендні періоди в «Мілані».

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Співвласник «Інтер Маямі»

Після завершення кар’єри у 2013 році Бекхем став співвласником клубу MLS «Інтер Маямі». У 2023 році клуб підписав чемпіона світу у складі збірної Аргентини Ліонеля Мессі.

Разом із Бекхемом до Зали слави у перший рік, коли вони отримали право бути висунутими, обрали колишніх футболісток збірної США Меган Рапіно та Джулі Ерц. Рапіно, володарка Ballon d’Or, і півзахисниця Ерц двічі ставали чемпіонками світу зі збірною США — у 2015 та 2019 роках.

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