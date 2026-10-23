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Колишнього поліцейського визнали винним у вбивстві 2006 року — ABC News Australia

Федір Криштовський 23 Жовтня 2026 08:00
Колишнього поліцейського визнали винним у вбивстві 2006 року — ABC News Australia

В Австралії присяжні Верховного суду визнали 74-річного колишнього поліцейського Стівена Фредеріка Джонсона винним у вбивстві Крістофера Джарвіса, батька з Воррнамбулла. Обвинувальний вердикт стосується давньої справи про вбивство, скоєне у червні 2006 року.

Зникнення Крістофера Джарвіса

Джарвісу було 38 років, коли він зник зі свого будинку у Вангумі, поблизу Воррнамбулла, 13 червня 2006 року. Відтоді чоловіка не бачили. Джонсон не визнавав провини за одним обвинуваченням у вбивстві, пов’язаним зі зникненням Джарвіса.

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Подальші кроки у справі

Після оголошення вердикту друзі та родичі Джарвіса раділи й святкували в суді. Клопотання про звільнення Джонсона під заставу не подавали. Покарання йому призначать пізніше. ABC повідомило, що журналіст продовжує збирати та перевіряти додаткові деталі справи й опублікує оновлення, повідомляє ABC News Australia.

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