У Сіднеї, Австралія, колишньому працівникові центру догляду за дітьми Ешлі Полу Гріффіту висунули 202 обвинувачення у злочинах проти дітей. Поліція штату Новий Південний Уельс заявила, що 48-річний чоловік, імовірно, вчиняв сексуальне насильство щодо 23 дітей віком від одного до п’яти років, коли працював у внутрішньому заході Сіднея з липня 2014 року до грудня 2017 року.

Обвинувачення після розслідування

Як повідомляє ABC News, серед обвинувачень — 68 епізодів статевих зносин із дитиною віком до 10 років та 42 епізоди обтяжених статевих зносин із дитиною цього віку. Гріффіту також інкримінують 23 епізоди виготовлення матеріалів сексуального насильства над дітьми, а також обтяжені непристойні напади на дітей.

Підрозділ поліції штату з протидії насильству над дітьми та Австралійська федеральна поліція розслідують обвинувачення, пов’язані із Сіднеєм, із листопада 2022 року. За даними поліції, у межах тривалого й складного розслідування правоохоронці перевірили тисячі цифрових файлів і проводили масштабну роботу зі встановлення потерпілих.

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Справу відклали до січня

Гріффіта екстрадували з Квінсленду до Нового Південного Уельсу в середу, а в п’ятницю заарештували у виправній установі Сільвервотер. На засіданні суду щодо застави адвокатка з юридичної допомоги Бетані Бернс не подавала клопотання про заставу від його імені, тому в заставі формально відмовили. Гріффіт не був присутній на засіданні, а суддя Деніел Ковінгтон відклав розгляд справи до січня.

У 2024 році Гріффіта засудили в Квінсленді до довічного ув’язнення після того, як він визнав провину у злочинах проти 69 дівчат у центрах дошкільної освіти в Брісбені та Італії протягом двох десятиліть. Суд постановив, що він зможе претендувати на умовно-дострокове звільнення після 27 років ув’язнення.

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