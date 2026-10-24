В Австралії 44-річному чоловікові з півночі Тасманії висунули три обвинувачення у зґвалтуванні. Як повідомляє ABC News, ймовірні злочини сталися у квітні минулого року. За даними видання, цим чоловіком, імовірно, є колишній тренер футбольного клубу Bracknell Джош Адамс.

Розгляд справи в суді

Чоловік має постати перед Магістратським судом Лонсестона на початку наступного року. Президент Північної футбольної асоціації Тасманії Пітер Гатвайн заявив, що організацію нещодавно поінформували про висунення тренеру обвинувачення у тяжкому кримінальному правопорушенні.

За його словами, асоціація не надаватиме подальших коментарів, оскільки справа перебуває на розгляді суду.

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Відставка президентки клубу

Президентка Bracknell Football Club Ніколь Джонс повідомила в соціальних мережах, що негайно залишає посаду та припиняє виконувати всі офіційні клубні обов’язки. Незалежне медіа раніше опублікувало матеріал про приватне листування між Джонс і матір’ю ймовірної потерпілої.

Джонс визнала свої висловлювання в листуванні неповажними, неналежними та помилковими й перепросила за них. Гатвайн заявив, що асоціація глибоко стурбована змістом повідомлень і передала це питання Австралійській футбольній лізі для незалежного розгляду. Він також наголосив, що люди, які повідомляють про ймовірне сексуальне насильство, мають отримувати гідне, співчутливе та шанобливе ставлення.

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