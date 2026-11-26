У Лондоні капітан збірної ПАР із регбі Сія Колісі заявив, що команда хоче перемогти Францію в недільному фіналі дебютного Nations Championship заради тренера Расі Ерасмуса, який відбуває дискваліфікацію. Про це повідомляє The Japan Times.

Ерасмус відбуває дискваліфікацію на шість матчів після того, як заявив, що деякі суддівські рішення у поразці ПАР від Франції з рахунком 19:21 на груповому етапі раніше цього місяця були схожі на «договірний матч». Тренеру заборонено брати участь у роботі команди під час матчів, однак він може працювати зі збірною між іграми.

Ерасмус працює зі збірною між матчами

За словами Колісі, Ерасмус тренує команду протягом тижня, а відповідальність у тренерському штабі розподілена між його членами. Капітан визнав, що відсутність тренера в день гри є складною для команди, але наголосив, що це не може бути виправданням.

Ерасмус, який привів ПАР до титулів чемпіона світу у 2019 та 2023 роках, пропустив матч проти Ірландії в Дубліні минулої суботи. Південноафриканці програли з рахунком 17:20 і зазнали другої поспіль поразки. Водночас команда посіла перше місце в таблиці Nations Championship серед збірних Південної півкулі та вийшла до фіналу на стадіоні «Твікенгем».

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Дюпон і травма дю Туа

Колісі також відзначив півзахисника збірної Франції Антуана Дюпона, назвавши його футболістом, який суттєво впливає на гру та настрій французької команди. Франція обіграла ПАР двома тижнями раніше.

У фіналі ПАР не зможе розраховувати на травмованого Пітера-Стефа дю Туа. Колісі назвав його впливовим гравцем команди, однак заявив, що збірна не повинна надмірно зосереджуватися на цій втраті.

35-річний Колісі додав, що досі має мотивацію виступати за ПАР і фізично почувається добре. Наступний чемпіонат світу з регбі має відбутися в Австралії наступного року.

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