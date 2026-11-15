Колумбія вийшла з коаліції щодо викопного палива — The Independent

На кліматичному саміті COP31 в Антальї, Туреччина, коаліція 57 країн готується представити нові національні плани зі скорочення залежності від вугілля, нафти й газу. Ініціатива продовжує роботу після виходу Колумбії — однієї з її держав-засновниць.

Коаліцію створили у квітні в колумбійському місті Санта-Марта, щоб перетворювати міжнародні обіцянки щодо відмови від викопного палива на конкретну державну політику. Як повідомляє The Independent, цього тижня об’єднання має оприлюднити звіт про поступ учасників, зокрема про додаткові національні плани енергетичного переходу.

Зміна керівництва коаліції

Керівництво ініціативою від Колумбії та Нідерландів мають перебрати Ірландія і тихоокеанська держава Тувалу. Другу міжнародну конференцію коаліції планують провести в липні 2027 року. Міністерство клімату, енергетики та довкілля Ірландії підтвердило вихід Колумбії та заявило, що готує програму заходів разом із Тувалу.

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Вихід Колумбії відбувся після приходу до влади президента Абелардо де ла Еспріельї, який обіцяв посилити нафтогазову галузь і відновити розвідку родовищ. Його попередник Густаво Петро зробив відмову від викопного палива одним із пріоритетів екологічної політики та припинив укладення нових контрактів на розвідку нафти й газу.

Добровільні дорожні карти

На COP28 у Дубаї 2023 року майже 200 країн уперше погодилися переходити від викопного палива в енергетичних системах, однак домовленість не містила обов’язкового графіка. На нинішньому саміті учасники обговорюють можливість визнати глобальну дорожню карту, яку розробило головування Бразилії на COP30 у 2025 році.

За словами радниці Міжнародного інституту сталого розвитку Наталі Джонс, 23 країни вже оголосили національні або регіональні дорожні карти чи плани їх розробки. Водночас професор Імперського коледжу Лондона Йоері Рогель зазначив, що лише кілька держав уже опублікували такі документи, а добровільний характер зобов’язань потребує чітких термінів і практичних рішень.

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