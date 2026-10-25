Колумбія заявила про загибель 10 бійців ELN під час удару в Кауці — The Rio Times

Президент Колумбії Абелардо де ла Еспріелья заявив, що під час бомбардування в сільській місцевості муніципалітету Ель-Тамбо, у департаменті Каука на південному заході країни, загинули 10 членів угруповання ELN. Операція відбулася до світанку 22 жовтня, а про її результати влада повідомила 25 жовтня.

Операція Онікс

За словами президента, військові та поліція провели операцію «Онікс» проти Національно-визвольної армії Колумбії, відомої як ELN. Серед загиблих, як стверджує де ла Еспріелья, були двоє командирів угруповання, відомі за псевдонімами Маркос Пасіфіко та Очента, якого також називали Мурільйо.

Президент назвав операцію «найпотужнішим ударом за вісім років» по ELN. Силовики, за його твердженням, вилучили сім гвинтівок, пістолет і дві гранати. Також у районі операції виявили табір, розрахований приблизно на 25 осіб.

Про це повідомляє The Rio Times. Видання зазначає, що колумбійські медіа спершу повідомляли про дев’ятьох загиблих, а президент пізніше заявив про 10.

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П'яте бомбардування

Колумбійські медіа називають цю операцію п'ятим бомбардуванням незаконних збройних груп, санкціонованим владою. Тактика стала предметом критики через присутність неповнолітніх у таборах угруповань, які вербують дітей.

Після удару в департаменті Гуавіаре наприкінці серпня, за повідомленнями колумбійських ЗМІ, серед 10 загиблих були троє неповнолітніх віком 15, 15 і 16 років. Ще одна операція 10 жовтня в регіоні Кататумбо поблизу кордону з Венесуелою, за даними La Silla Vacía, призвела до загибелі 16-річної дівчини. У доступних джерелах не зазначено, чи були неповнолітні серед загиблих в Ель-Тамбо.

ELN — ліве партизанське угруповання, яке веде боротьбу проти колумбійської держави з 1960-х років.

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