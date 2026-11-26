Уряд Колумбії припинив дії, спрямовані на завершення приєднання країни до Нового банку розвитку БРІКС. Міністерство закордонних справ заявило, що нових кроків щодо цього багатостороннього фінансового інституту також не здійснюватимуть, повідомляє Anadolu Agency.

Рішення МЗС Колумбії

Причин такого рішення зовнішньополітичне відомство не навело. Водночас у міністерстві зазначили, що Колумбія продовжить співпрацю з іншими багатосторонніми організаціями та міжнародними партнерами, щоб залучати ресурси й технічну допомогу для Національного плану розвитку на 2026–2030 роки.

Попередня політика та відносини зі США

Колишній президент Густаво Петро прагнув посилити зв'язки Колумбії з країнами, що розвиваються, та диверсифікувати міжнародні партнерства. У травні 2025 року під час візиту до Шанхаю він зустрівся з президенткою Нового банку розвитку Ділмою Руссефф і висловив зацікавленість у вступі до установи.

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У червні 2025 року банк схвалив заявку Колумбії на членство, а в листопаді того ж року уряд Петра подав до Конгресу законопроєкт про ратифікацію угоди про приєднання. Рішення припинити процес ухвалили на тлі курсу президента Абелардо де ла Еспрієлли на відновлення відносин із Вашингтоном після погіршення контактів за президентства Петра.

Нова адміністрація, яка почала роботу в серпні, заявляла про намір зміцнювати співпрацю з адміністрацією президента США Дональда Трампа. Вашингтон зі свого боку сигналізував про готовність поглиблювати зв'язки з новим урядом, зокрема у сферах безпеки та економіки.

Новий банк розвитку БРІКС фінансує інфраструктурні проєкти та проєкти сталого розвитку в країнах із ринками, що розвиваються.

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