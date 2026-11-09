Колумніст прогнозує уповільнення ШІ у США після голосувань щодо дата-центрів — Fortune

У США розвиток штучного інтелекту та будівництво дата-центрів можуть тимчасово сповільнитися після місцевих голосувань щодо таких об’єктів. Таку оцінку в колонці для Fortune висловив засновник Going Global Ventures Марк Міневич.

За твердженням автора, на голосування винесли 41 місцеве питання щодо дата-центрів у 10 штатах. Виборці стали на бік противників індустрії в усіх випадках, крім одного голосування в Гарвуді, штат Північна Дакота. У більшості цих голосувань перевага становила понад 70%.

Можливі нові правила

Міневич прогнозує, що після початку роботи нового складу Конгресу США у січні можуть посилитися правила для розробників передових моделей ШІ. Серед можливих кроків він назвав обов’язкове тестування моделей за державними стандартами, посилення захисту викривачів, прозоре повідомлення про інциденти та незалежну перевірку.

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На думку автора, також можливі дискусії про відповідальність за дії ШІ-агентів, експортні обмеження для обладнання та регулювання так званого наглядового ціноутворення. Йдеться про використання даних про перегляд сайтів, покупки чи геолокацію споживача для встановлення персоналізованої ціни.

Умови для дата-центрів

Міневич вважає, що для отримання суспільної підтримки компаніям доведеться самостійно оплачувати модернізацію електромереж для підключення об’єктів, укладати довгострокові контракти, публікувати дані про використання води й електроенергії та скорочувати навантаження на мережу в пікові години.

Керівник напряму цифрової інфраструктури AlixPartners Андрей Даніс припустив, що обмеження для великих кампусів можуть посилити роль менших регіональних дата-центрів, розміщених там, де є резерви електроенергії. За його словами, дата-центри, які вже мають усі дозволи та будуються, можуть стати ціннішими, тоді як проєкти без необхідних дозволів на електроенергію, воду й експлуатацію ризикують затримками або скасуванням.

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