Колумніст Jerusalem Post Майкл Фройнд у матеріалі після виборів до Кнесету закликав політиків Ізраїлю підтверджувати передвиборчі обіцянки конкретними діями. На його думку, перемога на виборах не означає автоматичного здобуття довіри суспільства.

Автор зазначив, що під час кампанії політики обіцяли виборцям посилення безпеки, нижчі ціни та краще майбутнє. Водночас справжнім випробуванням для обраних представників, за його оцінкою, стануть рішення після завершення кампанії, коли зникне увага камер.

Біблійний приклад відповідальності

Фройнд звернувся до уривка з Другої книги Царів, у якому пророк Єлисей допомагає вдові, що через борги могла втратити двох синів. Також він згадав історію жінки із Шунам, чий син помер: слуга пророка Ґехазі намагався не допустити її до Єлисея, але той втрутився, а згодом сам прийшов до її дому та воскресив дитину.

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На думку колумніста, ці епізоди показують, що люди у скруті потребують не лише співчуття. Він порівняв дії Єлисея з обов’язком лідерів особисто реагувати на проблеми, які не можна розв’язати лише дорученнями іншим людям.

Проблеми після кампанії

Фройнд вказав, що політики мають чути батьків, чиї діти тривалий час перебувають на резервній службі, родини, яким важко оплачувати рахунки, а також людей, які переживають горе й травму після 7 жовтня. Він також наголосив, що виборці, які підтримали інші партії, заслуговують на таку саму повагу та увагу.

За оцінкою автора, вибори визначають склад наступного Кнесету, однак довіру громадян обрані політики мають заслужити подальшою роботою та рішеннями.

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