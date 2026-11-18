Американська команда Cadillac підтвердила, що фінський гонщик Валттері Боттас залишиться у її складі на сезон Формули-1 2027 року. Це рішення поклало край спекуляціям щодо майбутнього 37-річного пілота, повідомляє Sky Sports.

Дебютний склад Cadillac

Боттас повернувся до Формули-1 після річної перерви поза стартовою решіткою. У дебютному для Cadillac сезоні в чемпіонаті він увійшов до першого складу нової команди разом із Серхіо Пересом.

Перес минулого місяця продовжив контракт із Cadillac щонайменше до 2029 року. Отже, обидва досвідчені гонщики виступатимуть за команду й у сезоні 2027 року.

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Заява Боттаса

Боттас заявив, що радий продовжити шлях із Cadillac у 2027 році. Він зазначив, що створення команди Формули-1 із нуля є непростим завданням, але саме це робить виклик особливим.

За словами фінського пілота, команда вже заклала фундамент, навчається та покращується, а він вірить у спільний проєкт. Його заява про те, що він залишається, була відсиланням до радіопереговорів після перемоги Боттаса на Гран-прі Австралії 2019 року у складі Mercedes.

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