Команда Cadillac підтвердила, що Боттас залишиться на сезон 2027 року — Sky Sports News
Американська команда Cadillac підтвердила, що фінський гонщик Валттері Боттас залишиться у її складі на сезон Формули-1 2027 року. Це рішення поклало край спекуляціям щодо майбутнього 37-річного пілота, повідомляє Sky Sports.
Дебютний склад Cadillac
Боттас повернувся до Формули-1 після річної перерви поза стартовою решіткою. У дебютному для Cadillac сезоні в чемпіонаті він увійшов до першого складу нової команди разом із Серхіо Пересом.
Перес минулого місяця продовжив контракт із Cadillac щонайменше до 2029 року. Отже, обидва досвідчені гонщики виступатимуть за команду й у сезоні 2027 року.
Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.
Заява Боттаса
Боттас заявив, що радий продовжити шлях із Cadillac у 2027 році. Він зазначив, що створення команди Формули-1 із нуля є непростим завданням, але саме це робить виклик особливим.
За словами фінського пілота, команда вже заклала фундамент, навчається та покращується, а він вірить у спільний проєкт. Його заява про те, що він залишається, була відсиланням до радіопереговорів після перемоги Боттаса на Гран-прі Австралії 2019 року у складі Mercedes.