Команда під керівництвом дослідників Гарварду розробила мікроскопічний фотонний пристрій, який генерує приблизно у 120 разів більше ультрафіолетової потужності, ніж попередні зіставні пристрої. Чип виробляє 4,2 мілівата УФ-випромінювання з довжиною хвилі 390 нанометрів безпосередньо на чипі, повідомляє ScienceDaily.

Перетворення червоного світла

Для роботи пристрою використали тонкоплівковий ніобат літію. Замість того щоб передавати ультрафіолетове світло оптичними хвилеводами, де воно швидко втрачає потужність, дослідники генерують його всередині чипа з червоного світла.

Процес називають підвищенням частоти: у кристалі два фотони червоного світла об’єднуються в один УФ-фотон із вищою енергією. Попередні пристрої на основі тонкоплівкового ніобату літію, що працювали в цьому діапазоні, генерували лише десятки мікроватів УФ-потужності.

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Бічний полінг хвилеводу

Для ефективного перетворення світла орієнтацію ділянок кристала потрібно багаторазово змінювати через точно визначені інтервали вздовж хвилеводу. Такий виробничий процес у нелінійній оптиці називають полінгом.

Команда розробила технологію бічного полінгу (sidewall poling). Дослідники розмістили точно сформовані металеві електроди поруч із витравленим хвилеводом і подавали невелику напругу, щоб контрольовано змінювати орієнтацію кристалічних доменів по всьому його перерізу. За словами співавтора роботи Сум’ї Гхоша, позиціонування електродів потребувало точності близько 50 нанометрів.

Результати опублікували в журналі Nature Communications. На думку авторів, компактні джерела ближнього ультрафіолету можуть бути корисними для іонних квантових комп’ютерів, надточних атомних годинників і компактних сенсорів для моніторингу парникових газів та інших атмосферних забруднювачів.

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