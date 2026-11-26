Команда Формули-1 Haas продовжила угоду з британським гонщиком Олівером Берманом на сезон 2027 року. Як повідомляє Sky Sports News, після кількох місяців переговорів сторони погодили однорічне продовження контракту.

Переговори завершилися перед Гран-прі Катару

І команда, і 21-річний пілот раніше неодноразово заявляли про бажання продовжити співпрацю, однак переговори затягнулися на кілька місяців. Це викликало спекуляції щодо можливого впливу зв’язків Бермана з Ferrari, академію якої він пройшов і з якою досі пов’язаний.

Перед Гран-прі Лас-Вегаса Берман заявляв, що розчарований відсутністю рішення щодо контракту. Haas офіційно підтвердила продовження угоди в четвер, напередодні Гран-прі Катару.

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Склад Haas на 2027 рік сформовано

Берман заявив, що радий залишитися у TGR Haas F1 Team, яка, за його словами, відіграла важливу роль у його розвитку. Він також зазначив, що команда прагне й надалі прогресувати та має незавершену роботу.

Керівник Haas Аяо Комацу назвав продовження співпраці з Берманом природним рішенням. За його словами, команда бачила професійне зростання гонщика, його відданість і бажання розвивати себе та колектив.

Берман завершив склад Haas на 2027 рік. Його напарником стане бразильський новачок Рафаел Камара, якого місяцем раніше оголосили заміною Естебану Окону. Окон мав завершити сезон 2026 року, однак після конфлікту з командою його в Мексиці замінив резервний пілот Рьо Хіракава, а Камара отримав останні чотири перегони сезону для підготовки до дебютного повного року у Формулі-1. Після підтвердження контракту Бермана всі 11 команд чемпіонату визначили обох пілотів на 2027 рік.

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