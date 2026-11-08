Команда NTUT здобула нагороду за портативний серцевий чип — Taipei Times

У Тайвані команда Національного Тайбейського технологічного університету (NTUT) отримала відзнаку Honorable Mention у конкурсі Healthy Longevity Global Competition Національної академії медицини США. Розробники представили портативну систему тестування на основі чипа, здатну за 10 хвилин виявляти біомаркери, пов’язані із серцево-судинними захворюваннями, повідомляє Taipei Times.

Відзнака та можливості пристрою

Проєкт має назву «Демократизація серцево-судинної діагностики: портативна лабораторія-на-чипі для здорового довголіття». Команда стала єдиною з Тайваню, яка здобула цю відзнаку, а також отримала приз у розмірі 10 тисяч доларів США. Переможців оголосили наприкінці минулого місяця — конкурс завершив семирічну міжнародну ініціативу.

Система може виявляти три біомаркери: серцевий тропонін I, креатинкіназу-MB і натрійуретичний пептид B-типу. Для аналізу необхідно 10 мікролітрів крові. За словами розробників, виробництво системи тестування коштує менш як 10 доларів США, а чутливість виявлення становить менш ніж 1 пікограм на мілілітр.

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Клінічне тестування ще попереду

Технологія поєднує магнітні наночастинки та аптамерні структури, які проєктували за допомогою AlphaFold. Розробники заявили, що знизили частку виробничого браку до 1,8%. Нині вони співпрацюють із меморіальною лікарнею Маккея для тестування чипів.

Заявка на дозвіл для дослідження за участю людей перебуває на розгляді, тому формальне дослідження ще не розпочалося. Після отримання дозволу команда планує перейти до клінічної валідації, регуляторних процедур і підготовки до масового виробництва. Надалі розробники також хочуть під’єднати пристрій до смартфонів, щоб зробити моніторинг серцево-судинного здоров’я доступнішим, зокрема в районах з обмеженими медичними ресурсами.

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