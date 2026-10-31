У Сеулі команда спеціального радника Лі Те Хана попросила Національну виборчу комісію Південної Кореї зберегти недоторканими 420 виборчих скриньок, які можуть знадобитися для повторного огляду. Про це повідомляє Korea Herald.

Перевірка бюлетенів

Скриньки зберігалися в гандбольному комплексі Олімпійського парку на південному сході Сеула після місцевих виборів 3 червня. У четвер слідча команда вивезла їх із комплексу після перевірки всіх 2,47 мільйона бюлетенів, поданих у районі Сонпха.

Розслідування стосується безпрецедентної нестачі бюлетенів у день голосування. Через це деякі виборці не змогли проголосувати, оскільки їх не допустили до голосування до того, як вони встигли віддати голос.

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Зберігання та додатковий огляд

За даними виборчої комісії, бюлетені розмістили у 433 скриньках. Із них 420, щодо яких під час огляду не було заперечень, доправили до сховища комісії в столичному регіоні. Згідно з виборчим законодавством, їх зберігатимуть протягом строку повноважень обраних посадовців.

Команда спецрадника забрала решту 13 скриньок для подальшого огляду через заперечення, висловлені присутніми спостерігачами. Частину цих скриньок мають направити до Національної служби судової експертизи для детальнішого дослідження. Від червня протестувальники перешкоджали вивезенню бюлетенів із комплексу, вимагаючи відповідальності за їхню нестачу та повторного проведення виборів.

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