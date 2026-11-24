«Вашингтон Командерс» у Ландовері, штат Меріленд, США, перемогли «Цинциннаті Бенгалс» з рахунком 22:20 у матчі американського футболу. Новачок Дрю Стівенс реалізував п'ять філдголів — свій сезонний максимум, а вирішальний удар із 26 ярдів виконав із завершенням ігрового часу, повідомляє The Japan Times.

Вирішальна атака Вашингтона

За 46 секунд до кінця «Бенгалс» вийшли вперед — 20:19 — після 56-ярдового філдголу Евана Макферсона. У відповідь квотербек «Командерс» Джейден Деніелс двічі знайшов пасом Антоніо Вільямса: на 22 і 42 ярди. Другий прийом м'яча вивів Вашингтон на 8-ярдову лінію суперника.

Господарі встигли зупинити годинник за чотири секунди до фіналу, після чого Стівенс приніс команді перемогу. Деніелс завершив матч із 23 точними передачами з 35 на 289 ярдів і набрав ще 55 ярдів на шести виносах. Вільямс, також новачок, установив особисті сезонні максимуми — дев'ять прийомів і 122 ярди.

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Перервана серія Цинциннаті

«Цинциннаті» зазнали першої поразки після п'яти перемог поспіль. Квотербек Джо Берроу віддав 28 точних передач із 40, набрав 300 ярдів і зробив два пасові тачдауни. Результативні передачі прийняли Ті Гіґґінс і Колбі Янг, а Бойє Мафе оформив три саки — найкращий показник у своїй кар'єрі.

Команда з Цинциннаті також перервала рекордну для франшизи серію з п'яти матчів, у кожному з яких набирала щонайменше 30 очок. Для «Командерс» ця перемога стала третьою в останніх чотирьох іграх; їхній баланс становить 4-5-1, тоді як у «Бенгалс» — 7-3.

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