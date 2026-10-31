Командир RSF Андер заявив про вихід і звинуватив керівництво в непотизмі — Al Jazeera

Старший командир суданських Сил швидкої підтримки (RSF) Сиддік Андер заявив про свій вихід із воєнізованого угруповання та звинуватив його керівництво в непотизмі. Про це він сказав у відео, яке отримала Al Jazeera.

Звинувачення на адресу керівництва

Андер стверджує, що родичі лідера RSF Мохамеда Хамдана Дагало, відомого як Хемедті, контролюють фінанси угруповання, озброєння, переміщення бійців і надання військових звань. За його словами, RSF перетворилися на суто сімейний проєкт, яким родина Хемедті керує в усіх ключових питаннях.

Командир також заявив, що люди, які висловлюються проти такого порядку та говорять правду, можуть зіткнутися з виключенням з угруповання, ув'язненням або прихованою смертю. Брат Хемедті Абдель Рахім Хамдан Дагало обіймає посаду заступника командувача RSF.

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Серія виходів із RSF

Вихід Андера став черговим у низці переходів командирів RSF цього року. 8 жовтня підполковник Мохаммед Азрак аль-Фанджарі повідомив, що залишає угруповання разом із 300 офіцерами і солдатами та 30 військовими автомобілями. Він також закликав інших бійців покинути RSF, висловивши жаль через страждання, спричинені війною.

25 вересня Аль-Таїб аль-Вахіду, за даними Sudan Tribune, перейшов до Суданських збройних сил разом із 50 бійцями в Омдурмані. Причиною він назвав зловживання всередині RSF. У травні про відхід заявив бригадир Алі Різґалла, відомий як Саванна, а у квітні до армії перейшов генерал-майор ан-Нур Ахмед Адам, відомий як аль-Кубба.

Війна в Судані

Війна між суданською армією та RSF почалася у квітні 2023 року після боротьби за владу, зокрема через розбіжності щодо інтеграції воєнізованого угруповання до регулярних збройних сил. Відтоді конфлікт змусив близько 13 мільйонів людей залишити свої домівки та призвів до голоду в частині країни.

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