Командир 27-го та 28-го підрозділів Сил швидкої підтримки Мішал Абдельрахман разом з офіцерами й військовими під його командуванням перейшов на бік армії Судану. Про це Anadolu Agency повідомило з посиланням на Суданське агентство новин SUNA.

Перехід до армії

Абдельрахман оголосив про вихід із парамілітарних Сил швидкої підтримки перед представниками суданської армії та розвідки. За його словами, військові, які перейшли разом із ним, зробили це добровільно та готові воювати на боці збройних сил країни. Чисельність цього формування SUNA не уточнила.

Це не перший повідомлений перехід військових із лав Сил швидкої підтримки останніми місяцями. 2 листопада армія заявляла, що інша група бійців здалася 4-й піхотній дивізії в Дамазіні — столиці штату Блакитний Ніл.

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Збитий дрон у Дарфурі

Окремо суданська армія заявила, що її сили протиповітряної оборони збили безпілотник на південний захід від Карноя в Північному Дарфурі. У короткій заяві військові назвали апарат «ворожим стратегічним дроном», не вказавши його оператора чи модель.

Бої між суданською армією та Силами швидкої підтримки тривають із 15 квітня 2023 року. Конфлікт почався через розбіжності щодо інтеграції парамілітарного формування до регулярних збройних сил. Війна забрала десятки тисяч життів, спричинила переміщення мільйонів людей і руйнування цивільної інфраструктури, зокрема лікарень та медичних закладів.

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