Командира батальйону в Південній Кореї судять за постріли холостими — Korea Herald

У Південній Кореї командира армійського батальйону у званні підполковника передали до військового суду. Серед висунутих йому обвинувачень — погроза з обтяжувальними обставинами. За даними Korea Herald, офіцера підозрюють у тому, що він вистрілив холостими набоями в підлеглого капітана після інциденту під час тактичних навчань.

Інцидент на навчаннях

Подія сталася наприкінці червня в армійському підрозділі в Йончхоні, провінція Кьонгі. Капітан, який під час навчань командував ротою, за повідомленнями, не почув сигналу про завершення вправи. Він вистрілив холостим набоєм у командира батальйону, помилково прийнявши його за ворожого військовослужбовця.

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Дії командира

Після цього командир батальйону нібито наказав капітанові підійти до нього. Як повідомляє видання, підполковник узяв в іншого військовослужбовця штурмову гвинтівку K2 та зробив два постріли холостими набоями в капітана.

Представник армії заявив, що справа перебуває на судовому та дисциплінарному розгляді. Військові назвали інцидент серйозним і зазначили, що діятимуть відповідно до законів і правил з урахуванням результатів судового процесу.

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