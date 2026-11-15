Командувач ДШВ Апостол заявив про сповільнення наступу РФ — Politico Europe

Командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-майор Олег Апостол заявив, що наступ Російської Федерації — держави-агресора — в Україні сповільнюється, а значні втрати російської армії є однією з причин цього. За його словами, війська РФ продовжують наступальні дії, але не мають швидких оперативних успіхів, які дозволили б розвивати просування. Про це повідомляє Politico Europe.

Апостол зазначив, що захоплення однієї лісосмуги протягом місяця не може вважатися оперативним успіхом, на якому можна будувати подальший наступ. Він також оцінив, що внаслідок двох локальних контрнаступальних операцій українські сили цього року повернули понад 800 квадратних кілометрів території.

Оцінки втрат російської армії

За словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте, упродовж останніх місяців Росія щомісяця втрачала понад 40 тисяч військових убитими або тяжко пораненими. Попередні дані за жовтень, за його словами, свідчать, що ця цифра могла перевищити 50 тисяч.

Україна та Росія не публікують точних даних про свої військові втрати. Вашингтонський Центр стратегічних і міжнародних досліджень улітку оцінив сукупні втрати російських сил від початку повномасштабного вторгнення до червня 2026 року приблизно у 1,4 млн осіб, зокрема 400–450 тисяч загиблих. Втрати України за цей період центр оцінював у 525–625 тисяч осіб, із них 125–150 тисяч загиблих.

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Суперечливі заяви про контроль територій

Апостол вважає, що частина заяв Москви про успіхи на фронті має пропагандистський характер і не відображає сталого контролю над територіями. За його словами, російські військові іноді використовують відео з одиночними військовослужбовцями, які встановлюють прапори, як доказ контролю над певними позиціями.

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час останнього раунду мирних переговорів за посередництва США російська сторона стверджувала, нібито зайняла половину підконтрольної Україні частини Донбасу. Водночас Інститут вивчення війни оцінив чисте просування РФ цього року лише у 73 квадратні кілометри, тоді як Москва заявляє про захоплення 6 500 квадратних кілометрів.

Командувач ДШВ додав, що Україна віддає перевагу локальним наступальним діям, щоб зменшувати втрати особового складу. За його словами, метою таких операцій у багатьох випадках є стабілізація лінії фронту, а не захоплення нових територій.

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