Командувач П’ятого флоту США зустрівся з главою ВМС Ізраїлю — Jerusalem Post

В Ізраїлі командувач П'ятого флоту США віцеадмірал Керт Реншоу завершив візит, під час якого зустрівся з командувачем ізраїльських ВМС генерал-майором Еялем Харелем та вищим командуванням флоту. Про це з посиланням на Армію оборони Ізраїлю повідомляє Jerusalem Post.

Безпека судноплавства

Сторони обговорили діяльність ізраїльських ВМС під час бойових дій на різних напрямках, координацію між військово-морськими силами та обмін технологічними знаннями. Окремими темами стали зміцнення партнерства для підтримання регіональної стабільності й безпеки морських шляхів.

Візит відбувся на тлі високої регіональної напруженості навколо Ірану, зокрема в морській сфері. П'ятий флот США базується в Бахрейні та відповідає за Перську затоку й Червоне море.

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Стратегічні маршрути

Американські військові працюють над забезпеченням свободи судноплавства у стратегічно важливих вузьких морських проходах, зокрема в Ормузькій протоці, протоці Баб-ель-Мандеб і Суецькому каналі. Ці маршрути мають значення і для Ізраїлю.

За даними видання, ізраїльські ВМС також діють у районах Баб-ель-Мандебської протоки та Суецького каналу. Протягом останнього року ізраїльські моряки провели кілька навчань із П'ятим флотом США, відпрацьовуючи морські бойові сценарії, огляд суден і пошуково-рятувальні операції у відкритому морі.

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