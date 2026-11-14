Командувач ВМС Туреччини заявив про спільне кораблебудування з Єгиптом — Defense News

Командувач ВМС Туреччини адмірал Ердҗюмент Татлиоглу заявив в Александрії, Єгипет, що Туреччина прагне розвивати з Єгиптом спільне будівництво військових кораблів. Про це він повідомив під час військово-морських навчань Sea of Friendship 2026, пише Defense News.

Навчання в Александрії

Маневри тривали з 4 до 9 листопада під командуванням Північного флоту Єгипту. Попередні навчання відбулися 2025 року після 13-річної перерви. Туреччина залучила до них найбільший корабель свого флоту — десантний корабель TCG Anadolu.

Програма навчань охоплювала дії надводних сил, протичовнові операції, протиповітряну оборону та тренування з підводного штурму. 7 листопада Татлиоглу провів переговори зі своїм єгипетським колегою віцеадміралом Махмудом Аделем Фавзі на військово-морській базі в Александрії.

Безпілотні системи та кораблебудування

За словами Татлиоглу, обидва флоти роблять конкретні кроки для розширення взаємодії у сфері повітряних і морських безпілотних систем. У навчаннях брали участь безпілотник Bayraktar TB3 та одноразовий надводний безпілотний апарат MKE Pirana.

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Турецький адмірал зазначив, що Туреччина хоче вивести оборонну співпрацю з Єгиптом у морській сфері на вищий рівень через спільне кораблебудування — за зразком взаємодії з Пакистаном у межах проєкту MILGEM. Цей проєкт турецькі ВМС започаткували для проєктування та будівництва власних морських платформ; у його межах розробили корвети класу Ada та фрегати класу Istanbul.

Морська угода з Лівією

Фавзі заявив, що навчання були добре сплановані й проведені, попри не надто сприятливі морські умови. Він також припустив, що в найближчому майбутньому єгипетські та турецькі ВМС можуть діяти пліч-о-пліч у спільних місіях.

Навчання відбулися через 15 днів після того, як Палата представників на сході Лівії 20 жовтня ратифікувала турецько-лівійську угоду про морські юрисдикції. Водночас міністр закордонних справ Єгипту Бадр Абдельатті під час візиту до Стамбула 23 жовтня назвав цю угоду повністю недійсною.

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