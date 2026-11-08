Командувач ВПС Кіпру заявив про готовність придбати винищувачі — Cyprus Mail

Командувач Військово-повітряних сил Кіпру бригадир Георгіос Александру заявив, що країна готова зробити наступні кроки для придбання власних винищувачів. Про це він сказав на авіабазі імені Андреаса Папандреу в аеропорту Пафоса, повідомляє Cyprus Mail.

Посилення оперативних можливостей

За словами Александру, винищувачі дадуть змогу оперативно та ефективно реагувати в будь-якій точці району польотної інформації Нікосії. Він зазначив, що сучасні системи протиповітряної оборони, ударні вертольоти, безпілотні літальні апарати та радари спостереження суттєво підвищують можливості стримування.

Командувач наголосив, що ВПС послідовно працюють над нарощуванням оперативних спроможностей, плануючи подальшу модернізацію на тлі зростання вимог до служби.

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Захід на авіабазі у Пафосі

Авіабазу відкрили для відвідувачів з нагоди іменин архангела Михаїла, якого вважають її покровителем. Під час заходу продемонстрували авіаційну техніку, а після його завершення відбувся показ літаків.

Александру також сказав, що географічне розташування Кіпру надає країні особливого стратегічного значення, але водночас покладає на неї додаткові обов’язки. Близькість загрози та постійні виклики в регіоні, за його словами, вимагають постійної пильності, оперативної готовності й модернізації.

Під час виступу він ушанував пам’ять померлих авіаторів, заявивши, що обов’язком нинішніх військових є продовжувати їхню справу.

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