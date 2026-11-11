Komatsu планує закрити завод і скоротити близько 265 робочих місць — ABC News Australia

Компанія Komatsu Mining планує до 2030 року закрити підприємство в Мосс-Вейлі у штаті Новий Південний Уельс, Австралія. У межах поетапного згортання роботи там планують скоротити близько 265 робочих місць. Про це повідомляє ABC News.

Роботи перенесуть до інших регіонів

У Komatsu заявили, що реструктуризація має спростити операційну діяльність і врахувати зміни на австралійському ринку та потреби клієнтів. Частину робіт із підприємства в Мосс-Вейлі планують перенести до Резерфорда в регіоні Гантер-Веллі у Новому Південному Уельсі та Рокгемптона в центральній частині Квінсленду. Деякі роботи з виготовлення деталей і механічної обробки компанія має намір передати австралійським постачальникам.

Представниця Komatsu Гелен Гібсон зазначила, що працівники були серед перших, кого поінформували про рішення, і найближчим часом змін для них не передбачено. За словами представника Австралійської профспілки працівників обробної промисловості Натана Еверсона, скорочення відбуватимуться у шість етапів до 2030 року.

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Профспілка заявила про перенесення частини робіт

Еверсон повідомив, що під час зустрічі з представниками працівників компанія заявила про перенесення до Китаю робіт із виробництва нового гірничого обладнання. За його словами, Komatsu пояснила це тим, що виготовлення деталей і механічна обробка більше не є конкурентоспроможними на ринку. Він також зазначив, що реструктуризація зачепить і майданчик у Резерфорді.

Голова Business Southern Highlands Грег Велш оцінив можливе щорічне скорочення споживчих витрат у регіоні приблизно у 20 млн австралійських доларів, якщо працівники з родинами залишатимуть район. Федеральна депутатка від Лейбористської партії Керол Беррі, яка представляє Вітлам, планує зустрітися з Komatsu, щоб обговорити причини закриття та підтримку персоналу.

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