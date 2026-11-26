Комбінація омега-3 і низьких доз аспірину разом зі стандартним стоматологічним лікуванням тяжкого пародонтиту показала майже такий самий клінічний результат, як антибіотики. У річному дослідженні за участю 109 пацієнтів цільового показника досягли 57,7% учасників, які отримували омега-3 та аспірин, і близько 58% тих, хто приймав метронідазол та амоксицилін, повідомляє ScienceDaily.

Як проводили дослідження

Усім учасникам провели під’ясенне очищення зубних поверхонь — стандартну процедуру видалення бактеріальних відкладень і зубного каменю. Потім пацієнтів випадково розподілили на чотири групи: з плацебо; з двотижневим курсом антибіотиків; із шістьма місяцями прийому трьох грамів омега-3 на день і низької дози аспірину; а також із поєднанням обох схем.

Стан пацієнтів оцінювали через три, шість і 12 місяців. Критерієм успішності була наявність не більш як чотирьох глибоких пародонтальних кишень після лікування. У групі плацебо такого результату досягли 23,1% учасників. Поєднання антибіотиків з омега-3 та аспірином не дало додаткової користі.

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Ефект після завершення схеми

Дослідники зазначили, що через шість місяців після припинення прийому омега-3 та аспірину клінічні результати в цій групі залишалися подібними до показників на момент завершення лікування. Науковці припускають, що омега-3 може сприяти утворенню молекул, пов’язаних із завершенням запалення та відновленням тканин, а низькі дози аспірину — посилювати цей процес.

Автори наголошують, що результати не означають негайної заміни антибіотиків у повсякденній стоматологічній практиці. Учасники дослідження не мали інших істотних системних або стоматологічних захворювань, тому висновки потребують перевірки у більших і різноманітніших групах пацієнтів. Омега-3 та аспірин застосовували лише як доповнення до професійного лікування, а не замість нього; аспірин також може підвищувати ризик кровотечі та підходить не всім пацієнтам.

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