На симпозіумі EORTC-NCI-AACR у Барселоні, Іспанія, представили результати раннього клінічного випробування комбінації експериментального препарату IACS-6274, бевацизумабу та хіміотерапії паклітакселом для пацієнтів із поширеним раком яєчників, що важко піддається лікуванню. Як повідомляє News-Medical, у дев’яти з 13 учасників із пухлинами, які можна було оцінити за результатами сканування, зафіксували підтверджену часткову відповідь: пухлини зменшилися щонайменше на 30%.

Результати раннього випробування

У дослідженні фази I взяли участь 14 пацієнтів із поширеним раком яєчників віком від 45 до 75 років, середній вік становив 56 років. У 13 із 14 випадків пухлини не реагували на терапію препаратами платини. У трьох учасників захворювання залишалося стабільним, а один вибув із дослідження через раннє клінічне прогресування, тому повторного сканування для оцінки пухлини не проводили.

Через 12 тижнів після початку лікування хворобу вдавалося контролювати в 11 із 13 оцінених учасників, або у 85%. У десяти з 13 пацієнтів часткова відповідь або стабілізація захворювання тривали щонайменше чотири місяці. Для частини учасників тривалість лікування перевищила 37 місяців.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Безпека та подальше дослідження

Учасники приймали IACS-6274 перорально у дозі 120 або 180 мг двічі на добу разом із бевацизумабом і паклітакселом. Обидва режими дозування дослідники оцінили як такі, що добре переносяться. Серед частих легких побічних ефектів були нудота, втома, випадіння волосся, анемія, носові кровотечі, нейтропенія, підвищення рівнів печінкових ферментів, порушення стану нігтів і зорові розлади. Серйозніші побічні ефекти, зокрема нейтропенію, підвищений артеріальний тиск та анемію, успішно лікували; побічних явищ, що обмежували дозу терапії, не зафіксували.

Дослідники також аналізували зразки пухлин і крові. У восьми з 14 учасників виявили втрату ASNS, а шість із цих восьми мали часткову відповідь за даними візуалізації. IACS-6274 є інгібітором GLS1 — ферменту, пов’язаного з використанням глутаміну пухлинними клітинами. Автори планують включити до дослідження ще 15 пацієнтів, а за умови збереження ефективності — ще 15.

Читай нас у