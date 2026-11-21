Комбінація препарату проти раку Enhertu та експериментального біспецифічного антитіла знищила пухлини у лабораторних мишей і допомогла їхньому імунітету відторгнути повторно введені клітини того самого раку. Про результати дослідження команди американської біотехнологічної компанії Regeneron Pharmaceuticals повідомляє ScienceAlert. Роботу опублікували в журналі Nature Communications.

Результати на моделях раку молочної залози

Дослідники тестували лікування на мишах із генетично модифікованими моделями раку молочної залози та колоректального раку. Тварини експресували людський білок CD28, а пухлинні клітини були змінені так, щоб мати потрібні для терапії мішені.

Enhertu, або трастузумаб дерукстекан, є препаратом, що поєднує антитіло з речовиною, яка вбиває клітини. Антитіло розпізнає білок HER2 і доставляє цитотоксичний компонент до клітин, які його мають. Препарат уже застосовують за окремих видів раку молочної залози, шлунка та інших пухлин залежно від їхніх характеристик і попереднього лікування.

Додане до терапії експериментальне антитіло одночасно зв’язувалося з білком на пухлинній клітині та CD28 на Т-клітині. Такий механізм мав посилити активацію Т-клітин, здатних розпізнавати й знищувати ракові клітини.

У первинному тесті на моделі раку молочної залози Enhertu сам по собі спричинив повну відповідь менш ніж у половини мишей навіть за найвищої випробуваної дози. Поєднання з експериментальним антитілом усунуло пухлини в усіх дев’яти тварин, що отримували обидва засоби.

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Імунна відповідь після лікування

Після щонайменше чотирьох тижнів без пухлин мишам повторно ввели ті самі клітини раку молочної залози. Без додаткового лікування тварини відторгнули їх. Водночас у раніше вилікуваних мишей розвинулася інша колоректальна пухлина, хоча її клітини також мали HER2. Це свідчить, що імунна відповідь розпізнавала не лише цей спільний білок, а й інші ознаки первинної пухлини.

Ключову роль у дії першої комбінації відігравали CD8 Т-клітини: їхнє видалення повністю скасувало терапевтичний ефект. Аналіз клітин у пухлинах також показав збільшення кількості активних Т-клітин і різноманіття їхніх рецепторів, що потенційно може допомагати розпізнавати більше характеристик раку.

Інші комбінації та обмеження

Антитіло, спрямоване на інший білок — EGFR, — у поєднанні з Enhertu спричинило відторгнення пухлин приблизно у 75% мишей із моделлю раку молочної залози, стійкішою до самого Enhertu. Це антитіло вже випробовують у ранніх клінічних дослідженнях фази 1/2.

Комбінація цього антитіла з хіміотерапевтичним препаратом 5-фторурацилом уповільнювала ріст колоректальних пухлин, тоді як окремо обидва засоби мали незначний ефект. У цій схемі були важливі як CD8 Т-клітини, так і природні кілери: ефект повністю зникав за відсутності обох типів клітин. Автори наголошують, що моделі на мишах не відтворюють усіх можливих побічних ефектів у людей, тому ефективність і безпеку підходу ще необхідно оцінити в клінічних дослідженнях. Regeneron фінансувала роботу, а її автори є нинішніми або колишніми працівниками компанії та подали заявки на патенти, пов’язані з дослідженням.

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