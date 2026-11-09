У Колумбії та Ямайці стратегія лікування гіпертонії комбінованим препаратом в одній таблетці виявилася ефективнішою за звичайне поетапне призначення кількох ліків. Про результати кластерного рандомізованого клінічного дослідження повідомляє News-Medical.

Дослідження у 40 клініках

Випробування CATCH тривало чотири роки та охопило 1706 пацієнтів із неконтрольованою артеріальною гіпертензією, яких лікували у 40 закладах первинної медичної допомоги Колумбії та Ямайки. У половині клінік застосовували стандартний підхід: пацієнти починали з одного антигіпертензивного препарату, а лікарі поступово підвищували дозу або додавали інші ліки, якщо тиск залишався неконтрольованим.

В інших клініках пацієнтам призначали одну таблетку, що містила два або три препарати для зниження тиску. Медсестри також навчали учасників самостійно вимірювати тиск удома за допомогою наданого обладнання та регулярно перевіряли результати. Окремо консультант із питань здоров’я допомагав пацієнтам дотримуватися призначеного лікування.

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Різниця через 18 місяців

Через 18 місяців систолічний артеріальний тиск у групі комбінованого препарату знизився в середньому приблизно на 19 мм рт. ст. У групі звичайного лікування зниження становило 9 мм рт. ст. Цільового показника — менше ніж 130/80 мм рт. ст. — досягли майже 70% учасників групи з однією таблеткою та 29% пацієнтів, які отримували стандартну допомогу.

Через шість місяців після завершення дослідження 75% учасників групи втручання продовжували отримувати комбінований препарат в одній таблетці, оплачений страховими або державними програмами, і зберігали кращий контроль тиску. Автори назвали такий підхід потенційно стійким для країн із низьким і середнім рівнем доходу. Результати опублікували в журналі JAMA одночасно з презентацією на Наукових сесіях Американської кардіологічної асоціації 2026 року.

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