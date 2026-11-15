Комета 220P/McNaught різко спалахнула після викидів пилу — Space.com

Комета 220P/McNaught цього літа двічі різко збільшила яскравість після того, як нагрівання Сонцем спричинило викиди газу та пилу з-під її поверхні. Під час спалахів у космос потрапили десятки або сотні мільярдів фунтів кометного пилу, який розсіював сонячне світло й утворив яскравішу кому навколо ядра.

Як повідомляє Space.com, наприкінці травня видима зоряна величина комети становила +17,39. Менш ніж за 14 годин вона змінилася до +11,05, що означало різке зростання яскравості, а 2 червня сягнула +8,23. Це на короткий час зробило 220P/McNaught доступною для спостережень у бінокль 10×50 з темної місцевості.

Другий спалах у липні

Наприкінці липня комета пережила ще один викид. Її яскравість зросла із +14 зоряної величини 28 липня до +6,1 6 серпня. Дослідники пов’язують явище із сублімацією льодів — перетворенням речовин, зокрема води, вуглекислого газу й азоту, безпосередньо на газ. Тиск газу, що виходить назовні, руйнує окремі ділянки пилової кори комети.

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Пилова оболонка навколо ядра

За моделями, побудованими на основі спостережень, пилові частинки розміром у мільйонні частки метра розліталися від комети зі швидкістю близько 390 метрів за секунду. Науковець Жозеп М. Тріго-Родрігес заявив, що відокремлення локальних частин кори сформувало багату на пил оболонку та збільшило яскравість об’єкта у 250 разів за пів доби.

220P/McNaught відкрив австралійський відкривач комет Роберт Макнот у 2004 році. Це короткоперіодична комета сімейства Юпітера, яка обертається навколо Сонця приблизно за п’ять з половиною років. Після найближчого цього разу підходу до Землі 12 жовтня вона тьмяніє та прямує до найвіддаленішої точки своєї орбіти. Результати дослідження опублікували 3 листопада в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

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