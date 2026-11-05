Коміка Расселла Бренда визнали винним у зґвалтуванні — CBS News

У Великій Британії 51-річного актора і коміка Расселла Бренда визнали винним у зґвалтуванні жінки у 2009 році та сексуальних нападах на трьох інших жінок. Про це повідомляє CBS News.

Обвинувачення проти Бренда

За даними видання, Брендові висунули три обвинувачення у зґвалтуванні, три — у сексуальних нападах і одне — у спробі непристойного посягання. Він не визнав вини за висунутими обвинуваченнями.

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Заяви шести жінок

Обвинувачення ґрунтувалися на заявах шести жінок. За інформацією CBS News, вони стосувалися подій упродовж десятирічного періоду — від 1999 до 2009 року. Заяви шести жінок охоплюють увесь проміжок між 1999 і 2009 роками, а не лише епізод, датований 2009 роком загалом.

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