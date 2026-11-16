Коміка Сіндзі Сайто засудили в Японії до 4 років ув’язнення — The Japan Times

Токійський окружний суд засудив колишнього учасника японського гумористичного тріо Jungle Pocket Сіндзі Сайто до чотирьох років ув’язнення за сексуальне насильство над колегою по телевізійних зйомках. Як повідомляє The Japan Times, вирок 44-річному коміку оголосили 16 листопада.

Обставини справи

Суд визнав Сайто винним у примусовому статевому акті та непристойному нападі. За даними суду, в липні 2024 року в автобусі для телевізійної знімальної групи, коли вони перебували наодинці між зйомками в токійському районі Сіндзюку, він мацав жінку віком від 20 до 29 років і примусив її до орального сексу.

Сайто визнав, що сексуальні дії відбулися, однак не визнав вини. Він стверджував, що жінка начебто поводилася так, ніби їй подобався контакт, і поцілувала його наприкінці. Захист також заявляв, що комік не мав впливу на її кар’єру.

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Висновки суду

Прокуратура наполягала, що потерпіла чинила опір, але не могла повністю протистояти діям Сайто через нерівність становища: він міг впливати на її працевлаштування, хоча вони познайомилися того самого дня. Суд погодився з цим аргументом, визнавши, що дисбаланс сил пояснює, чому жінці було складно чинити опір та повідомити про інцидент.

Суддя Юко Іто також взяла до уваги, що жінка розповідала матері та знайомому про дискомфорт після зустрічі й зверталася до психіатра. У рішенні зазначено, що Сайто не висловив каяття та наводив нелогічні виправдання своїм діям.

Виключення з тріо

Агентство Yoshimoto Kogyo розірвало контракт із Сайто у жовтні 2024 року після передання його справи прокурорам. Jungle Pocket заснували у 2006 році Сайто, Хірохіса Ота та Отака. Тріо спеціалізувалося на скетч-комедії та посіло друге місце на конкурсі King of Conte телеканалу TBS у 2016 році.

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