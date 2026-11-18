Комісар MLB Роб Манфред заявив, що власники клубів не готові ратифікувати нову колективну угоду без запровадження верхньої та нижньої меж зарплат. Через суперечку з профспілкою гравців локаут у лізі може розпочатися 2 грудня та поставити під загрозу сезон 2027 року, повідомляє The Guardian.

Чинна п’ятирічна колективна угода спливає 1 грудня о 23:59 за східним стандартним часом. У разі локауту в MLB призупинять усі обміни та підписання контрактів. Це може стати десятим припиненням роботи в бейсболі з 1972 року.

Позиція власників клубів

Манфред заявив, що, за оцінкою ліги, більшість уболівальників підтримують запровадження ліміту зарплат і мінімального рівня витрат на склад. Він сказав, що таку модель підтримують 70% фанатів, та назвав конкурентний баланс серйозною проблемою для MLB.

За запропонованою MLB схемою, у 2028 році жорсткий ліміт зарплат становив би 258,2 млн доларів, а мінімальний рівень — 180,2 млн доларів. Командам дозволили б витрачати щонайменше 90% від цього мінімуму, тобто 162,18 млн доларів, але протягом трьох років вони мали б повністю виконати вимогу щодо мінімальних витрат.

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Заперечення профспілки

План також передбачає обмеження для індивідуальних контрактів і, за твердженням MLB, розподіл доходів у співвідношенні 50 на 50. Водночас профспілка MLBPA заперечує проти визначення доходів і витрат, яке пропонує керівництво ліги. Гравці заявили, що ніколи не приймуть ліміт зарплат.

Зі свого боку гравці запропонували запровадити податок на конкурентну доброчесність для клубів, які не досягають мінімального фонду зарплат. Вони також домагаються підвищення порогу податку на розкіш і розширення прав на зарплатний арбітраж. Манфред звинуватив профспілку у відсутності змістовного руху назустріч позиції власників.

Востаннє керівництво бейсболу пропонувало ліміт зарплат у 1994 році. Тоді це призвело до страйку, який тривав майже вісім місяців, і скасування Світової серії вперше за 90 років.

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