Глава поліції Ізраїлю Дані Леві звернувся до генеральної прокурорки Галі Бахарав-Міари з проханням дозволити провести масштабні кадрові призначення у поліції без підпису міністра національної безпеки Ітамара Бен-Ґвіра. Як повідомляє Jerusalem Post, рішення щодо цих призначень ухвалили кілька тижнів тому, однак вони досі не набули чинності.

Вакантні керівні посади

Бен-Ґвір, який курує ізраїльську поліцію, має остаточні повноваження щодо призначення старших офіцерів і повинен підписати відповідні рішення. У вересні він повідомив Леві, що до виборів 27 жовтня нових призначень старших офіцерів не буде, за винятком особливих випадків.

За даними видання, Леві вважає кадрові рішення невідкладними через відсутність постійних керівників на низці командних посад, зокрема в округах, підокругах і поліцейських дільницях. Серед вакансій — посада керівника округу, що звільнилася після виходу у відставку помічника комісара Аміра Коена. Наразі обов'язки керівника виконує його заступник.

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Також очікують призначення керівників підокругів і дільниць у різних частинах країни, зокрема в підокрузі Аялон у районі Тель-Авіва, командир якого має піти у відставку найближчими днями.

Конфлікт із міністром

Звернення Леві загострило його конфлікт із Бен-Ґвіром. Напередодні міністр в інтерв'ю заявив, що глава поліції є «заручником» генеральної прокурорки. Він також звинуватив Леві в порушеннях будівельних норм і стверджував, що Бахарав-Міара не вжила щодо цього заходів. Ці твердження не були підтверджені.

Леві очолив поліцію у серпні 2024 року за рекомендацією Бен-Ґвіра. За інформацією Jerusalem Post, глава поліції вважає, що міністр навмисно затягує призначення через напружені відносини між ними, а звернення до генеральної прокурорки має визначити юридичний шлях для їхнього проведення. На момент публікації Бен-Ґвір не відповів на запит Леві.

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