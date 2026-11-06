Комісар поліції Лондона очікує нових заяв щодо актора Бранда — TimesLIVE

У Великій Британії комісар Столичної поліції Лондона Марк Роулі заявив, що після обвинувального вироку акторові й коміку Расселлу Бранду до правоохоронців, імовірно, звернуться інші ймовірні потерпілі. Про це повідомляє TimesLIVE.

Вирок Бранду

Лондонський суд у четвер визнав 51-річного Бранда винним у зґвалтуванні однієї жінки та сексуальному насильстві щодо ще трьох. Покарання йому мають призначити в понеділок, і акторові загрожує тривале ув’язнення.

Роулі в інтерв’ю BBC зазначив, що після засудження відомих людей за сексуальні злочини нові ймовірні потерпілі нерідко звертаються до поліції. За його словами, обвинувальний вирок може додати людям упевненості, що їхнім свідченням повірять.

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Інші розслідування

Поліція також розслідує ще два повідомлення про ймовірні зґвалтування, у яких фігурує Бранд. В одному з цих епізодів імовірній потерпілій на той час було 16 років.

Прем’єр-міністр Енді Бернем відзначив мужність потерпілих, які розповіли про дії Бранда. Він заявив, що не знав про повний масштаб поведінки колишнього коміка, коли 2014 року публічно висловлював йому підтримку.

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