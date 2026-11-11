Комісар поліції заявив, що констеблю пощастило зберегти роботу — ABC News Australia

В Австралії комісар поліції Західної Австралії Кол Бланш заявив, що констеблю Лаклану Костелло дуже пощастило зберегти роботу після дисциплінарного стягнення. Воно стосувалося нашивки на його жилеті та вимкнення нагрудної камери під час затримання 16-річного підлітка в Джералдтоні у вересні 2024 року. Як повідомляє ABC News Australia, на жилеті констебля був напис FOLD CTS.

Дисциплінарне стягнення

Бланш назвав таку поведінку неприйнятною за будь-яких обставин. За його словами, Костелло залишили на тому самому званні в межах дисциплінарного покарання, однак він продовжує служити в поліції.

Комісар повідомив, що стягнення також стосувалося вимкнення Костелло нагрудної камери всупереч поліцейським правилам. Він попередив, що офіцер втратить роботу, якщо допустить ще одне порушення, і додав, що констебль перебуває під суворим контролем.

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Пояснення напису

За інформацією Бланша, фраза на нашивці пов'язана з терміном із регбі, що означає грубу гру. У розмовному вживанні цей вислів також може означати настільки сильний удар, що людина падає. Комісар зазначив, що Костелло тренує молодь і займається спортом із багатьма дітьми в громаді, однак такий напис не мав з'являтися на жилеті поліцейського під час виконання обов'язків.

Відео, отримане ABC, показує, як Костелло надягає на підлітка кайданки та саджає його до автомобіля для допиту, а приблизно через 90 секунд вимикає нагрудну камеру. Пізніше на записі він, схоже, помічає камеру колеги та на мить підносить руку, щоб закрити її.

Бланш відкинув твердження Служби юридичної допомоги аборигенам про те, що поліцейські часто вимикають нагрудні камери. Водночас він пообіцяв розслідувати це питання, якщо будуть надані докази.

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