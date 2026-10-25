Комісар Равалпінді доручив RDA цифровізувати фінансове управління — Dawn

У пакистанському Равалпінді комісар Равалпіндської дивізії доручив Управлінню розвитку Равалпінді (RDA) запровадити цифрову систему фінансового менеджменту для запобігання фінансовому шахрайству, повідомляє Dawn. Це питання розглянули на нараді щодо цифровізації фінансових і адміністративних операцій установи за участю генерального директора RDA Салмана Гані.

Цифрові фінансові операції

Комісар доручив відповідальним посадовцям упровадити систему, яка має підвищити прозорість, ефективність, підзвітність і результативність роботи RDA. Він наголосив, що цифрова трансформація необхідна для модернізації державних установ і поліпшення надання публічних послуг.

Фінансовому підрозділу RDA доручили застосовувати сучасні цифрові рішення для фінансових операцій, ведення документації та офіційного листування. За словами комісара, ефективне використання технологій допоможе скоротити ручні процедури, поліпшити взаємодію між департаментами та забезпечити своєчасний розгляд службових питань.

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Контроль і планування

Комісар також звернув увагу на потребу точно вести фінансовий облік і посилити механізми моніторингу за допомогою цифрових систем. Фінансовому підрозділу та іншим директоратам RDA доручили скоординовано вживати заходів для впровадження запропонованої системи відповідно до чинних урядових правил і норм.

Крім того, він наголосив на важливості якіснішого фінансового планування, ефективного використання ресурсів і регулярного моніторингу роботи підрозділів для посилення адміністративного контролю та інституційної підзвітності. Представники RDA обговорили вдосконалення чинних фінансових і адміністративних процедур та мають визначити напрями, що потребують цифрових змін.

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