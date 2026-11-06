Комісія GFCM відклала захист глибин Середземного моря — Mongabay

Генеральна комісія з рибальства у Середземномор’ї (GFCM) на сесії в Римі, Італія, ухвалила довгострокові стратегії вилову для кількох видів, однак відклала рішення щодо нових обмежень рибальства для захисту глибинних екосистем та холодноводного коралового рифу. Про підсумки зустрічі, що тривала 26–30 жовтня 2026 року за участю 23 держав і Європейського Союзу, повідомляє Mongabay.

Стратегії для хека і креветок

Комісія затвердила довгострокові стратегії вилову для європейського хека та глибоководної рожевої креветки у Сицилійській протоці. Також погоджено план для великої червоної креветки у Сицилійській протоці, Іонічному та Левантійському морях. Усі ці запаси вважають надмірно експлуатованими.

Плани передбачають допустимі обсяги вилову та погоджені рівні сталого використання ресурсів. Водночас у короткостроковій перспективі деякі з них допускають незначне збільшення кількості днів промислу або скасування заборони на застосування пасивних знарядь лову. Окремо GFCM схвалила довгострокову стратегію для звичайної дорадо-корифени, експлуатацію якої вважають сталою.

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Захист глибин і коралів перенесли

Науковий дорадчий комітет GFCM і робоча група з вразливих морських екосистем рекомендували поширити чинну заборону донного тралення з глибин понад 1000 метрів на ділянки від 800 до 1000 метрів. Такий крок мав би додатково захистити близько 100 тисяч квадратних кілометрів глибоководних екосистем.

Туреччина внесла відповідну пропозицію, яку підтримали Єгипет, Ліван, Чорногорія та Марокко. Проте ЄС заблокував її та закликав повернутися до розгляду на засіданні 2027 року. Генеральна директорка департаменту морського рибальства та аквакультури італійського Міністерства сільського господарства, продовольчого суверенітету та лісів Граціелла Роміто заявила, що Італія не вважає наявні докази достатніми для постійної загальної заборони в усьому Середземному морі.

Комісія також не ухвалила пропозицію про постійну заборону професійного й рекреаційного донного рибальства в районі Cabliers Coral Mound Province у південній частині моря Альборан між Іспанією та Марокко. Це єдиний відомий у Середземному морі холодноводний кораловий риф, що активно росте. Марокко попросило відкласти рішення до наступного року.

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