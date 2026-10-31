Комісія Кенії пропонує виділити округам 457,28 млрд шилінгів — Nation Kenya

У Кенії Комісія з розподілу доходів (CRA) запропонувала виділити 47 округам 457,28 млрд шилінгів як частку загальнодержавних доходів у фінансовому році, що завершиться 30 червня 2028 року. Це на 29,28 млрд шилінгів більше, ніж 428 млрд шилінгів, які децентралізовані одиниці отримали в поточному фінансовому році, повідомляє Nation Kenya.

Розподіл доходів

Пропозиція CRA ґрунтується на прогнозованих доходах, що підлягають розподілу, у розмірі 3,24 трлн шилінгів. Національному уряду пропонують спрямувати 2,78 трлн шилінгів, округам — 457,28 млрд шилінгів, а ще 10,25 млрд шилінгів — до фонду вирівнювання.

Голова CRA Мері Чебукаті заявила, що збільшення має покрити оплату праці працівників системи загального охоплення медичними послугами (UHC), реалізацію четвертого циклу виплат для державних і публічних посадовців, виконання колективного договору медсестер і акушерок, а також тривідсоткове зростання надання послуг округами.

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За її словами, запропонована частка округів становить 22,3% від останніх перевірених і затверджених національних доходів. Це перевищує конституційний мінімум у 15%, передбачений статтею 203(2) Конституції Кенії.

Видатки окружних органів

Комісія також рекомендувала Сенату підвищити ліміт поточних видатків окружних асамблей до 50,36 млрд шилінгів у 2027/2028 фінансовому році. Це на 11,17 млрд шилінгів більше від чинного ліміту в 39,19 млрд шилінгів. Додаткові кошти пропонують використати, зокрема, на оплату праці, операційні витрати, відшкодування витрат на транспорт, навчання та нову кадрову модель.

Водночас Рада губернаторів Кенії заявила про затримку виплати 8,9 млрд шилінгів, призначених для оплати працівників UHC, яких округи почали переводити на постійні посади з пенсійним забезпеченням. Голова ради Мутомі Нджукі закликав невідкладно перерахувати ці кошти. Рекомендації CRA мають пройти передбачену законом бюджетну процедуру розгляду.

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