Комісія Квінсленду: BPIC підвищила витрати щонайменше на 20% — ABC News Australia

В Австралії комісія з розслідування діяльності профспілки CFMEU у штаті Квінсленд встановила, що політика Best Practice Industry Conditions (BPIC) збільшила будівельні витрати щонайменше на 20% на трьох великих проєктах, що фінансувалися коштом платників податків. Про це ABC News повідомило з посиланням на проміжний звіт комісара Стюарта Вуда KC.

BPIC визначала оплату праці та умови роботи на державних будівельних об'єктах. Комісар назвав цю політику шкідливою та зазначив, що оцінка у 20% є консервативною, оскільки не враховує витрат, пов'язаних із затримками проєктів.

Вибачення лідера опозиції

Лідер опозиції Квінсленду Стівен Майлз вибачився за політику, запроваджену за уряду його попередниці Аннастасії Палашчук. Він заявив, що бере на себе відповідальність і визнав, що мав діяти раніше.

За словами Майлза, механізм BPIC залишив надто широкі можливості для зловживань з боку CFMEU та деяких підрядників. Він також заявив, що ця політика більше не буде політикою Лейбористської партії Квінсленду під його керівництвом.

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Уряд Крісафуллі призупинив дію BPIC невдовзі після приходу до влади у 2024 році. Перевірка охопила, зокрема, проєкти Cross River Rail у Брісбені, модернізацію мосту Centenary Bridge та Gold Coast Light Rail.

Пропозиції щодо реформи галузі

Комісар Вуд оприлюднив проміжний звіт більш ніж на рік раніше від запланованого терміну, пославшись на нагальну потребу змін. Він рекомендував терміново створити новий будівельний кодекс і окремого регулятора, який контролюватиме його дотримання.

Заступник прем'єра Квінсленду Джаррод Блейджі заявив, що уряд розглядає висновки комісії та проведе консультації із представниками галузі. За його словами, кодекс має протидіяти булінгу та залякуванню на будівельних майданчиках, водночас захищаючи безпеку праці та свободу об'єднань.

Організація Master Builders Queensland підтримала створення кодексу й регулятора. Її представник Майкл Гопкінс зазначив, що чимало угод, укладених відповідно до BPIC, поступово завершуватимуться протягом наступних 12 місяців.

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