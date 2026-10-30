Комісія Мадланґи заявила, що Керрім порушив умову застави — TimesLIVE

У ПАР комісія Мадланґи заявила, що бізнесмен Суліман Керрім порушив умову застави. За нею його адвокати мали особисто прибути до комісії протягом 48 годин, щоб узгодити наступну явку Керріма для продовження свідчень.

Лист замість особистої явки

Як повідомляє TimesLIVE, адвокати Керріма надіслали комісії листа, у якому звернули увагу на рішення магістратського суду Преторії щодо застави. Водночас вони не з’явилися до комісії особисто, як передбачала умова застави.

Речник комісії Джеремі Майклс заявив, що адвокати не вжили дій, передбачених відповідною умовою. За його словами, через це Керрім не виконав умову застави.

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Застава та затримання

У середу суд призначив Керріму заставу в розмірі 100 тисяч рандів у справі, пов’язаній із його неявкою до комісії для продовження свідчень. Суд також зазначив, що недотримання будь-якої з умов може вважатися порушенням застави та призвести до видачі ордера на арешт.

Раніше цього місяця Керріма затримали в міжнародному аеропорту імені О. Р. Тамбо після того, як він не з’явився перед комісією.

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