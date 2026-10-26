У Сирії Національна комісія з перехідного правосуддя досі не передала до Народних зборів проєкт закону про перехідне правосуддя, заявив депутат Бішр аль-Хаві. Водночас влада проводить майнові врегулювання з підприємцями, яких пов’язували з оточенням колишнього президента Башара Асада, повідомляє Jerusalem Post.

За словами аль-Хаві, комісія мала підготувати законодавчу пропозицію для розгляду та затвердження парламентом, однак цього ще не сталося. Депутат визнав, що процес упровадження перехідного правосуддя не набрав очікуваного темпу.

Майнові врегулювання з бізнесом

Одним із предметів суперечок стало врегулювання з бізнесменом Мухаммедом Хамшо, наближеним до економічних кіл Асада. Президент Сирії Ахмед аш-Шараа раніше заявляв, що влада конфіскувала близько 80% активів Хамшо, а решту залишила, оскільки вважала її набутою не незаконним шляхом.

Аш-Шараа пояснював це потребою зберегти робочі місця: компанії, пов’язані з Хамшо, за його словами, забезпечували роботою приблизно 40 тисяч людей. Він також наголосив, що майнове врегулювання не захищає бізнесмена від кримінального переслідування, якщо його відповідальність за інші правопорушення буде встановлена.

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Вимоги родин зниклих

Правознавці та активісти наголошують, що повернення державі активів не має замінювати розслідування можливих злочинів. Дослідник міжнародного кримінального права Аль-Мутасім аль-Кілані зазначив, що політична підтримка Асада сама по собі не доводить кримінальної відповідальності: її слід встановлювати на підставі конкретних дій та доказів.

Водночас родини зниклих безвісти вимагають інформації про долю близьких. Хусейн ат-Тавіль майже 15 років не знає, що сталося з його братом Алі Ахмадом ат-Тавілем, який зник у Дамаску наприкінці 2011 року. За словами Хусейна, після падіння уряду Асада родина не знайшла відомостей про нього ані серед звільнених ув’язнених, ані в доступних місцях утримання чи документах.

Національна комісія з перехідного правосуддя раніше заявляла, що економічні врегулювання не є помилуванням за тяжкі порушення та не надають імунітету від кримінального переслідування. Водночас активісти й експерти порушують питання щодо перевірки учасників таких угод і захисту прав потерпілих.

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