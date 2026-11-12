Комісія PAHO перевіряє статус ліквідації кору в США, Мексиці й Гватемалі — Al Jazeera

У Вашингтоні, США, незалежна комісія Панамериканської організації охорони здоров’я (PAHO) розпочала оцінювання того, чи зберегли країни Америки статус ліквідації ендемічної передачі кору. Особливу увагу приділять США, Мексиці та Гватемалі, які можуть втратити цей статус, повідомляє Al Jazeera.

Критерії для збереження статусу

Регіональна комісія з моніторингу та повторної верифікації є незалежною групою фахівців з епідеміології, громадського здоров’я та вірусології. Вона аналізує звіти всіх 35 держав-членів PAHO, зокрема епідеміологічні дані за 2025 рік і першу половину 2026 року.

Країна втрачає статус ліквідації кору, якщо один і той самий штам вірусу безперервно передається на її території або у визначеній географічній зоні щонайменше 12 місяців. Для встановлення зв’язків між інфекціями фахівці використовують генетичне секвенування та аналізують шляхи поширення вірусу. Вони також враховують охоплення вакцинацією, можливості системи нагляду за хворобою та швидкість реагування на спалахи.

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Ситуація в Америці

США мають статус ліквідації ендемічної передачі кору з 2000 року, однак із січня 2025 року там тривають спалахи. У Мексиці також фіксують затяжну передачу вірусу. Крім цих країн і Гватемали, у групі ризику перебувають Перу та Болівія. Канада втратила відповідний статус у листопаді.

За даними PAHO, із січня до жовтня 2026 року у 17 країнах і територіях Америки підтвердили 57 666 випадків кору. Комісія працюватиме у Вашингтоні до п’ятниці, після чого передасть рекомендації директору PAHO Жарбасу Барбозі, який ухвалить остаточне рішення. Офіційне оголошення очікується на початку наступного тижня.

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